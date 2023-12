Nottingham Forest x United: onde assistir, escalações e arbitragem

Manchester United ainda sonha com o título da Premier League - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Nottingham Forest e Manchester United fazem os seus últimos jogos de 2023 neste final de semana, afinal, medem forças neste sábado (30), às 14h30 (horário de Brasília), no City Ground. O confronto terá transmissão da ESPN e do STAR +. O embate, vale lembrar, é da 20ª rodada do Campeonato Inglês de 2023/2024.

As duas equjpes têm ambições diferentes na competição, afinal, o Manchester United aparece em sétimo lugar, com 31 pontos, seis atrás do rival Manchester City, que fecha o G4, mas com um jogo a menos (19 a 18). Os três primeirso são Liverpool (42), Arsenal (40) e Aston Villa (39), todos com 19 jogos. À frente dos Red Devils aparecem ainda o Tottenham (36) e o West Ham (33).

Já o Nottingham está em 16º, com 17 pontos, dois acima do Luton Town. Este, aliás, abre a zona de rebaixamento, mas tem um jogo a menos. Curiosamente, um brasileiro será baixa de cada lado, ambos por lesão: Casemiro do lado do United, e Felipe pelo Forest.

Nottingham Forest x Manchester United

20ª rodada do Campeonato Inglês

Data e horário: 30/12/2023, 14h30 (de Brasília)

Local: City Ground, em Nottingham (ING)

NOTTINGHAM FOREST: Turner; Neco Williams, Boly, Murillo, Toffolo; Mangala, Danilo; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Chris Wood. Técnico: Nuno Espírito Santo

MANCHESTER UNITED: Onana; Dalot, Varane, Jonny Evans, Reguilon; Mainoo, McTominay; Garnacho, Bruno Fernandes, Rashford; Hojlund Técnico: Erik Ten Hag.

Árbitro: David Coote

Jogos da 20ª rodada do Inglês

Sábado (30/12)

Luton Town x Chelsea – 9h30

Aston Villa x Burnley – 12h

Crystal Palace x Brentford – 12h

Manchester City x Sheffield – 12h

Wolverhampton x Eveton – 12h

Nottingham Forest x Manchester United – 14h30

Domingo (31/12)

Fulham x Arsenal – 11h

Tottenham x Bournemouth

Segunda (01/01)

Liverpool x Newcastle – 11h

Terça (02/01) -16h30

