Grêmio renova com goleiro Gabriel Grando

Gabriel Grando renova por dois anos com o Grêmio

A diretoria do Grêmio divulgou nesta sexta-feira (29) a renovação de contrato com Gabriel Grando. O novo vínculo do goleiro, afinal, vai até o fim do ano de 2026. No entanto, o clube ainda quer contratar jogador para ser dono da posição.

O clube também já renovou com Caíque, Uvini, João Pedro e Geromel. No caso do goleiro, porém, os dirigentes querem um goleiro que tenha mais experiência para a Copa Libertadores do ano que vem. Andrada, ex-Boca e atualmente no Monterrey, do México, interessa.

O Grêmio não quer apostar muito em Grando por entender que ele poderá encontrar clube com certa facilidade. O goleiro, afinal, teve sondagens de clubes estrangeiros, segundo o departamento de futebol gremista. Grando tem nacionalidade italiana, o que poderia agilizar uma possível futura transferência.

Em 2023 Grando virou titular depois que Adriel deixou a posição. Ele foi o goleiro que mais atuou neste ano. Porém, nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro abriu brechas para Caíque ser escalado como titular.

Até o momento, Grando disputou 39 jogos com a camisa do Grêmio, sendo 31 pelo Campeonato Brasileiro, sete pela Copa do Brasil e um pelo Campeonato Gaúcho.

