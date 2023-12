São Paulo fecha com a WTorre para ampliação do Morumbi

Obras devem ficar prontas até 2030, ano do centenário são-paulino - (crédito: Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net) Jogada10 Jogada10

O São Paulo assinou contrato com a empresa WTorre para modernizar e ampliar o Estádio do Morumbi. O acordo prevê que as obras deverão ficar prontas até 2030 e que o estádio passará a receber até 85 mil pessoas. A assinatura ocorreu nesta sexta-feira (29), de acordo com informação dada primeiramente pelo jornal ‘Folha de São Paulo’.

Embora o estádio vá receber até 85 mil para jogos, esta capacidade será maior para shows eventuais. Ao todo, até 100 mil pessoas poderão estar no estádio em dias de eventos desta natureza. Aliás, o clube também fechou uma parceria com a empresa LiveNation, responsável por marcar shows de grande porte para o local até o fim de 2025.

No acordo, a WTorre, que já é responsável pela administração do Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, terá até junho de 2024 para apresentar o projeto ao São Paulo. Além da remodelação do Morumbi, também está prevista a construção de um anfiteatro, com capacidade para 20 mil pessoas. A data da conclusão da obra, o ano de 2030, coincide com o centenário do clube.

O acordo acontece dias depois do São Paulo fechar com a Mondélez um acordo de naming rights para o estádio. Agora, ele se chamará MorumBIS, uma referência ao chocolate produzido pela Lacta, empresa que pertence à gigante alimentícia suíça.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.