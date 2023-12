Internazionale empata com Genoa; Juventus pode se aproximar

Arnautovic foi a figura interista no empate em Gênova - (crédito: Foto: Piero Cruciatti/AFP) Jogada10 Jogada10

Nesta quinta-feira (29), Genoa e Internazionale empataram em 1 a 1, pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. Assim, a equipe milanesa continua na liderança, com 45 pontos, mas pode permitir uma aproximação da Juventus, que ainda não atuou na rodada e está com 40. A Velha Senhora joga neste sábado contra a Roma, em Turim, podendo diminuir para dois pontos a diferença para os nerazzurri.

O primeiro tempo no Estádio Luigi Ferraris, viu uma Internazionale superior ao Genoa, mas perdendo muitas chances. Logo no começo, Arnautovic e Thuram estiveram perto de marcar, mas não conseguiram. O gol só saiu mesmo aos 42 minutos: Barella chutou de longe, o goleiro Martínez defendeu parcialmente e Arnautovic pegou a sobra para fazer 1 a 0.

Mas os genoveses conseguiram a reação ainda no primeiro tempo. Com o acréscimo longo, a equipe da casa foi criando chances e conseguiu chegar ao gol após cobrança de escanteio feita por Gudmundsson e cabeceada pelo romeno Dragusin. Por outro lado, o brasileiro Carlos Augusto quase desempatou para os visitantes, chutando para bela defesa de Martínez.

Na segunda etapa, o jogo ficou mais aberto, com o time da casa melhorando sensivelmente. Vasquez quase marcou o gol da virada do Genoa, mas o goleiro Sommer defendeu. Os interesses também estiveram perto de marcar, numa cabeçada de Acerbi, que Martínez buscou. A Inter, que só perdeu uma vez no campeonato, para o Bologna, volta a campo no próximo dia 6, quando recebe o Verona.

