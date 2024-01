Vasco duela com argentinos e uruguaios na pré-temporada. Veja os times

Elenco do Vasco fará parte da pré-temporada no Uruguai em janeiro - (crédito: Foto: Leandro Amorim / Vasco) Jogada10 Jogada10

A pré-temporada do Vasco no Uruguai já tem amistosos agendados contra duas equipes. O Cruz-Maltino enfrenta os argentinos do San Lorenzo e o Deportivo Maldonado, clube local. Haverá um torneio em Punta Del Este, chamado Série Río de La Plata, no qual outras equipes tradicionais, como Peñarol, Nacional e Vélez Sarsfield, também participarão.

O Vasco será o único representante brasileiro, por sinal. A decisão por realizar o período de treinos por lá tem influência direta da comissão técnica de Ramón Díaz. Seu filho, Emiliano, tem contatos com os organizadores e sugeriu a escolha. As partidas serão, respectivamente, nos dias 18 e 21 de janeiro. A reapresentação está marcada para o dia 6, no CT Moacyr Barbosa.

Esta será a segunda vez consecutiva que o Vasco sai do Brasil para parte da pré-temporada. Em 2023, afinal, jogou nos Estados Unidos contra River Plate e Inter Miami, que hoje tem Messi em seu elenco. A 777 Partners, dona da SAF do clube, tem sede no país.

