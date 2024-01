Corinthians entra na briga pela contratação de Luiz Henrique

Corinthians demonstra interesse na contratação de Luiz Henrique - (crédito: Photo by Ulisez Ruiz / AFP) Jogada10 Jogada10

O Corinthians resolveu entrar na briga pela contratação de Luiz Henrique, de 22 anos. Assim, os dirigentes alvinegros entraram em contato com os representantes do Bétis para tentar fechar um acordo. A informação é do canal Café do Setorista.

Projeto do Corinthians

O Corinthians, dessa forma, busca oferecer um contrato de empréstimo para Luiz Henrique em 2024. Além do Timão, Flamengo e Fluminense também estão interessados na contratação do atacante. O jogador atua pelos lados do campo e se notabiliza pelo drible e velocidade.

Aliás, Luiz Henrique é revelado pelas categorias de base do Fluminense e está no Betis desde 2022. O atacante disputou 17 jogos e marcou um gol nesta temporada. O jogador esteve presente na lista dos pré-convocados da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar.

Além do atacante, os dirigentes alvinegros também estão interessados nas contratações de Rodrigo Garro, do Talleres, e do Benjamin Rollheiser, do Estudiantes. Afinal, Augusto Melo está no começo do mandato como presidente e quer mostrar serviço nestes primeiros meses.

O Timão se reapresenta ao CT Joaquim Grava no dia 7 de janeiro. Assim, Mano Menezes vai ter duas semanas para treinar os jogadores alvinegros antes dos primeiros compromissos da temporada. A estreia no Paulista acontece no dia 21, diante Guarani, na Neo Química Arena.

