São Paulo avança em negociação com Bragantino para vender Nathan

O São Paulo está perto de sacramentar a venda do lateral-direito Nathan ao RB Bragantino. O clube de Bragança deve desembolsar um milhão de euros (algo próximo a R$ 5,3 milhões na cotação atual) para adquirir 50% dos direitos do atleta. O Tricolor Paulista mantém conversas a respeito da manutenção do percentual do jogador visando a uma futura venda. Assim, a intenção é permanecer com pelo menos 20%.

A expectativa é de que os clubes sacramentem o negócio nos próximos dias. Bem como a assinatura de contrato por parte de Nathan e o Massa Bruta. Importante ressaltar que o Soberano é detentor de 90% dos direitos de Nathan, os outros 10% são do próprio lateral-direito. Dessa forma, caso a transação tenha um desfecho positivo, o São Paulo ficará ainda com 40%.

São Paulo identifica solução para Nathan

A negociação é bastante favorável ao Tricolor Paulista. Isso porque o clube receberá uma quantia que agrada à diretoria ao analisar o contexto. Haja vista que o atleta possui vínculo com o clube até o fim de 2024. Ou seja, na segunda metade da temporada poderia assinar um pré-contrato com outro clube. Portanto, o São Paulo poderia perdê-lo de graça.

Os dirigentes do Soberano acreditam que a venda de Nathan seja realmente a melhor solução. Afinal, o clube necessita de dinheiro para fazer o fluxo de caixa girar e com possíveis boas atuações, uma futura venda poderá contribuir com uma renda a mais. Outro ponto importante é que o jogador perderia espaço no elenco para a próxima temporada. Isso porque, segundo a avaliação do técnico Dorival Júnior Rafinha, Igor Vinicius e Moreira estão na sua frente na disputa pela vaga de titular.

O atleta, de 21 anos, passou 2023 como reserva do São Paulo. Contudo, ele foi uma peça bastante utilizada pela ausência de Rafinha, titular da posição. Principalmente pelas lesões do veterano. Nathan atuou em 31 jogos e marcou um gol na temporada.

