Rogério Ceni rasga elogios para Ederson: ‘Está entre os top five’

Rogério Ceni e Ederson fazem parte do Grupo City e bateram um papo no CT do Manchester, na Inglaterra. Embora sejam de gerações diferentes, ambos são formados pelo São Paulo e fizeram história como goleiro.

“Rogério Ceni é um cara que até hoje eu vejo vídeos dele no Youtube. É um grande ídolo que eu tenho no futebol. É uma inspiração para mim”, disse Ederson.

“Nós estamos aqui de um goleiro brasileiro e de um goleiro mundial. É muito difícil apontar quem é o melhor goleiro do mundo, mas com certeza você está entre os top five. Com os pés, eu diria que você é o melhor cara que sabe construir jogo no mundo”, afirmou Rogério Ceni.

Rogério Ceni é um dos principais nomes da história do São Paulo e atualmente trabalha como técnico do Bahia. Ederson, por outro lado, defende as traves do Manchester City, coleciona convocações para Seleção Brasileira e é um dos melhores goleiros do futebol mundial.

