Santos anuncia retorno de Diego Pituca

Diego Pituca está de volta ao Santos. O clube anunciou a contratação do meio-campista na manhã deste domingo (31), nas redes sociais. O jogador teve passagem pelo Peixe entre os 2017 e 2021. O vínculo do atleta será válido por quatro anos.

Assim, Pituca vai realizar exames médicos no começo de janeiro e deve participar da pré-temporada do Santos. O meia é nascido em Mogi Guaçu (SP) e está atualmente com 31 anos. O jogador é revelado pela base do Peixe e saiu do clube em janeiro de 2021. O atleta estava no Kashima Antlers, do Japão.

O PITUCA VOLTOU! ???????? Diego Pituca está oficialmente de volta ao Santos Futebol Clube! O meio-campista, que havia assinado um pré-contrato com o Clube em julho deste ano, confirmou o retorno neste domingo (31). Com passagem marcante pelo Peixão entre 2017 e 2021, o atleta irá… pic.twitter.com/3p1zNeFfxG — Santos FC (@SantosFC) December 31, 2023

Contratações do Santos

Além de Pituca, os dirigentes santistas já anunciaram outros oito jogadores para 2024. São eles: o zagueiro Gil (ex-Corinthians), os meias Giuliano (ex-Corinthians) e Otero (ex-Aucas), os laterais-direitos Aderlan (ex-Bragantino) e Hayner (ex-Coritiba), o lateral-esquerdo Jorge (ex-Palmeiras) e os atacantes Willian Bigode (ex-Athletico-PR) e Marcelinho (ex-Tombense).

Aliás, os dirigentes santistas também estão próximos de outros três reforços para 2024. Afinal, o meia equatoriano Cazares e os atacantes Pedrinho e Guilherme estão por detalhes de assinar contrato com o Peixe.

