Ex-América-MG, Gustavo Marques mostra segurança em estreia pelo Benfica

Na noite da última sexta-feira (29), Benfica e Famalicão se enfrentaram pela 15ª rodada do Campeonato Português. Assim, Gustavo Marques estreou pelos Encarnados e conseguiu apresentar uma atuação segura em campo.

Estreia de Gustavo Marques no Benfica

O Benfica mostrou personalidade em campo e acabou vencendo por 3 a 0. Gustavo Marques entrou na reta final do jogo e mostrou muita solidez. O zagueiro pertence ao América-MG e está emprestado ao clube português.

Aos 22 anos, Gustavo Marques chegou ao Benfica no começo desta temporada. O empréstimo do zagueiro é válido até junho de 2024. O jogador é cria das categorias de base do Coelho e também teve uma passagem pelo Luverdense em 2020.

Aliás, Gustavo Marque chegou ao América em 2018 para atuar no sub-17. Em 2022, ganhou oportunidades no elenco profissional do Coelho, foi emprestado ao Torrense e acabou atraindo olhares do Benfica. Assim, os dirigentes portugueses entraram em contato com os representantes do clube mineiro e fecharam um acordo.

O zagueiro atualmente é titular absoluto da equipe B do Benfica, onde já disputou 15 jogos. O defensor vai ter mais cinco meses para mostrar serviço no clube português e depois retorna ao futebol brasileiro.

