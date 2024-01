Vasco anuncia contratação de João Victor, primeiro reforço de 2024

João Victor é o primeiro reforço do Vasco para 2024 - (crédito: Foto: Divulgação/SL Benfica) Jogada10 Jogada10

O Vasco anunciou, neste domingo (31), seu primeiro reforço para 2024. Trata-se de João Victor, zagueiro de 25 anos. O zagueiro pertencia ao Benfica, de Portugal, mas estava emprestado ao Nantes, da França. O jogador chega ao Brasil no começo de janeiro para realizar exames médicos, assinar contrato e participar da pré-temporada do clube.

O vínculo do zagueiro no Gigante da Colina vai ser válido por cinco anos. Assim, os dirigentes cruz-maltinos vão desenbolsar 6 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões) pela contratação do defensor. O valor da transferência será pago pelo clube através de três parcelamentos.

?????????? João Victor é o primeiro reforço cruzmaltino para a temporada 2024. O Vasco da Gama acertou a compra do defensor de 25 anos junto ao Benfica (POR). João Victor chega ao Brasil no início do ano para finalizar os trâmites administrativos, exames médicos, encerrar os… pic.twitter.com/vbavPh7VIB — Vasco da Gama (@VascodaGama) December 31, 2023

João Victor é do Vasco!

Nascido em Bauru-SP, João Victor é cria das categorias de base do Corinthians e também teve passagens por Limeira-SP e Atlético-GO. O zagueiro atraiu olhares do futebol europeu depois do retorno ao Timão em 2021. O defensor, dessa forma, acabou sendo transferido ao Benfica em julho de 2022.

Apesar da expectativa criada, João Victor não conseguiu obter minutagem no futebol português. Portanto, ele acabou sendo emprestado ao Nantes. O zagueiro disputou 16 jogos pelo clube e participou da campanha do vice-campeonato da Copa da França. O defensor agora retorna ao Brasil para construir uma nova história no Vasco.

