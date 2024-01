Sem acordo com o Fla, Everton pode negociar com outros clubes

Everton Ribeiro (e) é o mais antigo jogador do atual elendo do Flamengo - (crédito: Marcelo Cortes / Flamengo) Jogada10 Jogada10

Everton Ribeiro e Flamengo ainda não chegaram a um acordo para a renovação de contrato. E o compromisso do jogador com o clube, no entanto, terminará neste domingo (31). Apesar do bom relacionamento entre clube e atleta, o acerto está em compasso de espera. Diante da indefinição, porém, representantes de Everton abriram as portas para outros clubes.

O tempo de contrato tem sido o principal entrave para o acerto. O Flamengo quer renovar por apenas um ano. O meia, no entanto, quer estender o vínculo por mais dois anos. Sem perspectiva de consenso, o meia fez contraproposta de um ano de contrato, com renovação automática em caso de atingir metas. Porém, não houve retorno.

O desejo do jogador é o de permanecer no Flamengo. Ele, entretanto, estará livre para negociar e acertar com qualquer clube a partir do primeiro minuto de segunda-feira (1). Cruzeiro, Fluminense, Internacional e São Paulo já demonstraram interesse. Everton, aliás, é um sonho antigo do presidente Mário Bittencourt, do clube das Laranjeiras.

A semana do Natal foi marcada por diversas reuniões entre Everton e Flamengo, sendo presenciais ou não. Ambos tentavam um acordo para a manutenção do vínculo. O último encontro, no entanto, ocorreu na quarta-feira (27). E o resultado pareceu positivo.

Atualmente Everton Ribeiro é o jogador mais longevo do clube. Ele chegou em 2017 e atuou em 394 jogos. O jogador conquistou duas Copas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Copa do Brasil, além de três Campeonatos Cariocas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.