Mercado da Bola agita Santos: Peixe confirma Guilherme

O Santos anunciou oficialmente, neste domingo (31/12), a contratação do mais novo reforço do clube: Guilherme. O atacante jogou pelo Fortaleza na última temporada, por empréstimo do Grêmio. No time da capital cearense, ele fez 10 gols em 52 partidas. Assim, Guilherme chega para cumprir um contrato de três anos na Vila Belmiro, com o desafio de participar da campanha em busca do retorno à Série A do Campeonato Brasileiro.

E uma curiosidade: a queda do Santos para a Série B, em 6/12, foi justamente contra o Fortaleza, onde Guilherme vinha jogando por empréstimo do clube gaúcho. Na partida, o Santos lutou, mas perdeu de 2 a 1, em plena Vila Belmiro. Guilherme, inclusive, estava em campo e só saiu aos 36 do segundo tempo, dando lugar a Machuca.

Guilherme: diversos empréstimos na carreira

Nascido em São Paulo, em 13/4/1995, Guilherme Augusto Vieira dos Santos tinha 19 anos quando começou a jogar bola no Cotia-SP, em 2014. Dali foi para o Grêmio, no Rio Grande do Sul. Sua estreia em time profissional foi no São José-RS, por empréstimo. Aliás, entre 2016 e 2020, o Grêmio emprestou o atleta para diversos clubes. Dessa forma, além do São José, ele defendeu o Botafogo, Chapecoense, Coritiba e Sport Recife.

Porém, em janeiro de 2020, o Grêmio o vendeu para o Al-Faisaly, da Arábia Saudita, onde ele permaneceu por dois anos. O jogador foi então para o Al Dhafra, dos Emirados Árabes, mas sete meses depois o Grêmio o recontratou.

Reforços do Santos para a luta de retorno à elite

No Santos, Guilherme chega para compor uma lista de reforços que também terá o zagueiro Gil, os meias Diego Pituca, Otero, Giuliano e João Schmidt, os laterais Jorge e Aderlan e os atacantes Willian Bigode e Marcelinho. E ainda há uma expectativa por acertos com o meia Cazares e o atacante Pedrinho.

Dos jogadores que já estavam no Peixe, está certo que continuarão na equipe o goleiro João Paulo, os zagueiros Jair e Joaquim, o volante Tomás Rincón e o atacante Julio Furch.

