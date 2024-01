Guardiola avalia positivamente o primeiro turno do Manchester City na Premier League

O Manchester City passa por uma campanha atípica na atual edição da Premier League. Isso porque os Citizens apresentaram um desempenho irregular. Principalmente sofreram com a saída de Gundogan para o Barcelona. Além de alguns desfalques por lesão como De Bruyne em grande parte da temporada e Stones. Mais recentemente Haaland e Doku se tornaram baixas também. A suspensão de Rodri por três jogos após receber o cartão vermelho direto também interferiu para a perda de pontos de maneira incomum.

Apesar disso, o técnico Pep Guardiola considerou que a primeira parte da trajetória do Manchester City no Campeonato Inglês foi positiva. Mesmo assim, ele espera e vai trabalhar para que a equipe melhore o seu aproveitamento de pontos no returno.

