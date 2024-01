Rápido e bom pelo alto: conheça João Victor, reforço milionário do Vasco

João Victor é o primeiro reforço do Vasco para 2024 - (crédito: Foto: Divulgação/SL Benfica) Jogada10 Jogada10

O Vasco se reapresentará no próximo sábado, a princípio, com apenas uma contratação. Trata-se de João Victor, o reforço multimilionário que a SAF contratou junto ao Benfica. Mas quais são as principais características do zagueiro de 25 anos? Vale o investimento de 6 milhões de euros (cerca de R$ 34 milhões), que surpreendeu a muita gente? O Jogada10 traz os pontos fortes e fracos dele abaixo.

A primeira aparição profissional de João Victor foi no Atlético-GO, na Série A de 2020, no qual teve destaque emprestado pelo Corinthians. Depois, foi integrado ao Timão e se tornou titular, fazendo 48 partidas em 2021. Manteve, portanto, a regularidade em dois Brasileirões seguidos e, por isso, passou a receber sondagens do mercado internacional.

Acabou vendido aos portugueses, por 8 milhões de euros, em julho de 2022. O Benfica, então, o cedeu para o Nantes, da França, onde fez 16 partidas em seis meses. No retorno, não teve espaço e só entrou em campo uma vez na temporada lusa em curso. Em razão do mau momento, discute-se se o Vasco fez um bom negócio em realizar a segunda maior transação de sua história pelo defensor.

Pontos fortes e comparação com Dedé

A velocidade é a principal característica de João Victor. Por sinal, ele corria 100m rasos na juventude, seguindo os passos do pai, que foi do atletismo. Firmou-se no futebol, aproveitando também seu 1.87m, e ganhou destaque na base do Corinthians. Com a rapidez e as passadas largadas, ganha em recuperação, lembrando muito o estilo de Dedé, que brilhou em São Januário em 2011 e 2012.

João Victor (25 anos) em seus 2 últimos anos no futebol brasileiro: ?? 88 jogos

????? 2 assistências

? 86% acerto no passe

???? 443 duelos ganhos (62%!)

???? 360 bolas recuperadas (!)

???? 584 ações defensivas (!)

???? 112 desarmes

Novo zagueiro do @VascodaGama! ????

Além disso, ainda aos 21 anos, no Atlético-GO, mostrou qualidade quando precisou ser improvisado como lateral-direito, por proteger bem a bola e ter boa saída de jogo. Em 2023, o Cruz-Maltino teve problemas no setor e também usou um zagueiro – Robson Bambu – como alternativa, mas sem sucesso. Somente ne reta final é que Paulo Henrique e Puma evoulíram e travaram boa disputa no setor.

A bola áerea também é um ponto forte do novo zagueiro cruz-maltino. Foi top-5 em cortes dessa forma no Brasileirão de 2022, mostrando bastante impulsão. Tal estilo faz parte do pacote do futebol moderno, alçando João Victor ao status de grande promessa.

Pontos fracos do novo zagueiro do Vasco

Entretanto, nem tudo deu certo na carreira do zagueiro até aqui. Quando o Benfica decidiu aproveitá-lo, a partir de mês do ano passado, o técnico Roger Schmidt não viu firmeza e constância nele e o deixou de lado. Atuou na pré-temporada e em apenas mais duas partidas oficiais, acumulando alguns erros em botes e posicionamento, de acordo com a imprensa local. Além disso, desde seu começo, João Victor se mostrou um jogador que chega duro e leva muitos cartões, sendo frequentemente suspenso.

Até que foi afastado por uma questão disciplinar, em outubro. Segundo o Jornal ‘A Bola’, Schmidt exigiu mais empenho dele no dia a dia, e João Victor não teria aceitado a cobrança. Desde então, passou a ser um jogador negociável no mercado. O Botafogo e até o próprio Corinthians foram clubes brasileiros que demonstraram interesse, mas queriam um empréstimo. Como já havia alcançado o limite de cessões, os Encarnados só poderiam vendê-lo. Pouco antes do Natal, surgiu a proposta do Vasco.

Lista de maiores compras do Vasco:

Edmundo (Fiorentina) – 1999 – US$ 15 milhões

João Victor (Benfica) – 2023 – € 6 milhões + metas

Orellano (Vélez Sarsfield) – € 3 milhões + metas ainda não alcançadas

Lucas Piton (Corinthians) – € 3 milhões

Léo (São Paulo) – US$ 3 milhões

