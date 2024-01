Mundo do futebol presta homenagem a Denir, massagista do Flamengo

Denir e Everton Ribeiro - (crédito: Foto: Reprodução Instagram @evertonri) Jogada10 Jogada10

Na manhã desta terça-feira (2/1), no Salão nobre do Flamengo, os torcedores puderam dar o seu adeus a Denir, o lendário massagista do clube entre 1981 e 2022, que morreu por complicações de um câncer no cérebro aos 75 anos. O clube, inclusive, deixou a bandeira em meio mastro em homenagem. Denir nos deixa sempre muito querido por todos, inclusive rivais.

Veja abaixo postagem de alguns jogadores, torcedores, rivais e excompanheiros. E são apenas algumas das centenas de lembranças nas redes sociais, para o funcionário presente em mais títulos no futebol do clube.

Nada nem ninguém representou melhor o Flamengo, disse Everton Ribeiro.

Bruno Henrique também mostrou o seu afeto ao massagista. “Descanse em paz. Fará muita falta”.

Enquanto o Flamengo vive, Denir vive. Denir é o Flamengo, Flamengo é o Denir. — Tozza (@TozzaFla) January 1, 2024

Com pesar e tristeza, lamentamos o falecimento de Adenir Silva, o Denir, massagista do CR Flamengo há mais de 40 anos. O Clube presta solidariedade aos familiares e amigos neste momento de difícil. — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 1, 2024

É com tristeza que recebemos a notícia do falecimento de Adenir Silva, o Denir, massagista do CRF por mais de 40 anos. Desejamos muita força aos amigos e familiares neste momento de profunda dor. ???? — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 1, 2024

Copa do México, 1986, Evaristo, prof.Lancetta, Dr. Runco e Denir, os brasileiros na seleção nacional do Iraque. Sentimentos à família do Denir, nosso lendário grande Rubronegro! Descanse em paz, amigo. pic.twitter.com/8dzIkX771g — Evaristo de Macedo (@evaristo_macedo) January 2, 2024

Seu Denir, nosso Zico fora dos campos. ???????? pic.twitter.com/nhd8eNWyag — CENTRAL DO FLAMENGO ??? ? (@CentralFlaNacao) January 2, 2024

O enterro de Denir será na tarde desta terça-feira, no Cemitério de Mesquita.

