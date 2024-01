Palmeiras inicia sua pré-temporada no dia 8/1

Palmeiras conquistou três títulos em 2023 e já terá maratona de jogos na próxima temporada - (crédito: CESAR GRECO) Jogada10 Jogada10

O elenco do Palmeiras, que conquistou três títulos na última temporada, permanece de férias. A diretoria entendeu que o ideal é que o período de recesso dos atletas deveria ser até a segunda semana de janeiro. Principalmente pela ampliação da última rodada do Campeonato Brasileiro, do dia 3 para 6 de dezembro. Assim, a reapresentação do grupo vai ocorrer na próxima segunda-feira (08), na Academia de Futebol.

Em um primeiro momento, os jogadores farão os primeiros testes médicos e físicos. A apresentação, aliás, provavelmente já contará com alterações em comparação ao elenco da temporada passada. Afinal, as duas contratações do Verdão até aqui deverão estar presentes. No caso, o volante Aníbal Moreno e o atacante Bruno Rodrigues.

Além do volante Jaílson que não estava nos planos da comissão técnica e fechou com o Celta de Vigo, da Espanha. Até a próxima semana, o Alviverde pode ter mais uma baixa, já que o clube ainda negocia a venda do atacante Artur com o Zenit, da Rússia. Ainda poderá ter a adição de Caio Paulista, que está negociando com o clube, mas até o momento não houve o anúncio oficial.

A pré-temporada do Palmeiras será pequena, pois levando em conta o dia da apresentação e a estreia no Campeonato Paulista serão 13 dias. O primeiro adversário dos comandados de Abel Ferreira será o Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, às 16h, no dia 21 de janeiro.

Palmeiras, maratona-2024

O torneio estadual não permitirá um grande período de descanso para as equipes. Isso porque haverá rodadas durante o meio e o final de semana. Após a sua estreia, o Verdão vai encarar logo o seu primeiro clássico, quando enfrentará o Santos, no Allianz Parque.

Sete dias depois, o Palmeiras terá sua primeira final da temporada, quando vai encarar o São Paulo. A decisão da Supercopa do Brasil, no dia 3 de fevereiro ainda não possui um estádio definido. Situação que virou um imbróglio maior depois da destituição de Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF. A única certeza é que não ocorrerá em São Paulo. Isso porque há uma determinação do Ministério Público que impede a presença de duas torcidas em clássico no estado.

Vale relembrar que o elenco alviverde terá apenas um mês de descanso. Eles entraram em recesso um dia após a última rodada da Série A, no dia 7 de dezembro. Enquanto as férias terminam no dia 7 de janeiro.

Objetivos

Em 2024, o Verdão vai em busca do bicampeonato da Supercopa do Brasil e a terceira conquista seguida do estadual. O cenário no Paulista vale também para o Campeonato Brasileiro. Além disso, Abel Ferreira e seus comandados ainda disputarão a Copa do Brasil e a Libertadores. Vale ressaltar que entre junho e julho haverá a realização da Copa América, nos Estados Unidos. Contudo, a Série A não terá uma pausa.

