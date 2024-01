Fluminense parabeniza Cano pelo aniversário: ‘Viciado em decidir’

Atacante do Fluminense faz aniversário nesta terça-feira (2) - (crédito: Foto: Mailson Santana/FFC) Jogada10 Jogada10

Depois do título histórico da Libertadores em 2023, os torcedores do Fluminense já encontraram um novo motivo para comemorar logo no começo de 2024. Afinal, Germán Cano está fazendo aniversário e completou 36 anos nesta terça-feira (2). O atacante é um dos protagonistas do elenco tricolor e marcou gols decisivos nos últimos anos. O clube, dessa forma, decidiu fazer uma publicação especial em homenagem ao argentino nas redes sociais.

O Maioral, o Inevitavell, o artilheiro, o decisivo, o especiall, o PAI, o dono da comemoração mais vezes feita no Brasil nos últimos anos, o ???????????? ???????? ????????????????????????????. Germán Ezequiel Cano, o aniversário é seu, mas o presente é nosso. Obrigado por ser nosso artilheiro em todas… pic.twitter.com/zzgdtZ5clv — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 2, 2024

VICIADO em decidir! O aniversariante do dia fez gols nas finais dos dois Cariocas e na decisão da @LibertadoresBR! Faz o LL aqui quem AMA este homem ???? pic.twitter.com/tx1yYOm5XB — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 2, 2024

Ídolo do Fluminense

Aliás, Cano chegou ao Fluminense no começo de 2022 e rapidamente caiu nas graças da torcida. O atacante anotou 84 gols em dois anos e vem construindo uma trajetória bonita nas Laranjeiras. O argentino, dessa forma, vem sendo um dos destaques do futebol brasileiro e já está marcado na história da instituição. Apesar da idade avançada, ele ainda tem muita lenha para queimar no Rio de Janeiro. O centroavante tem contrato no clube até dezembro de 2025.

Com um carisma diferente e uma comemoração única, Cano já é considerado um dos maiores ídolos da história do Fluminense. O atacante alcançou este patamar depois de marcar gols decisivos e ser peça fundamental no título inédito da Libertadores. O centroavante acabou sendo escolhido como “Rei da América” no último domingo (31).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.