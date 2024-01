Grêmio x Serra Branca-PB, pela Copinha: Onde assistir, escalações

Grêmio fecha a preparação para a sua estreia na Copinha - (crédito: Foto: Renan Jardim / Grêmio FBPA) Jogada10 Jogada10

O time de base do Grêmio faz a sua estreia na Copa São Paulo-2024 enfrentando os paraibanos do Serra Branca. O jogo faz parte do Grupo 4 da competição, que tem sede em Bebedouro e será às 13h (de Brasília), no Estádio Municipal Sócrates Stamato.

Onde assistir

Este duelo terá transmissão da Cazé TV (youtube) a partir das 13h (de Brasília).

Gremio pegar rival em evolução

O Grêmio é um dos favoritos ao título, pela qualidade de sua base Mas jamais foi campeão. No máximo terminou como vice, em 1991 e 2020. Em 2023, caiu na primeira fase. Mas, embora o Serra Branca seja um novato, é bom os gaúchos colocarem as barbas de molho. Afinal, o Serra Branca, que é de Campina Grande, e iniciou as atividades em 2022, foi campeão paraibano em 2023. Além disso, tem o melhor CT do seu estado (Erasmo Alves, inagurado em outubro) e intercâmbio com o Elvas-POR. Inclusive, em outubro foi campeão de um torneio internacional na Europa. Para completar, o presidente do time, Alexandre Pereira, planeja fazer do Serra Branca um gigante no Nordeste tanto na base quanto no profissional, e inclusive, construir um estádio.

Como estão os times

O time gremista está Grêmio está em Bebedouro desde domingo. Nesta terça-feira, o técnico Airton Fagundes fará o último treino no CT onde o time se prepara para definir qual o time que irá a campo, que ainda é um mistério. Veja abaixo os jogadores relacionados:

Goleiros: Cássio, Arthur, João Victor e Guilherme Leal.

Laterais: Igor, Cristiano, Luiz Eduardo, Wesley Costa e José Guilherme.

Zagueiros: Karele, Athos, Viery, João Lima e Da Mata.

Meio-campo: Josué, João Araújo, Caio Araújo, Kaick, Lucas Camilo, Cheron, Breno, Leandro e Jefinho.

Atacantes: Lian, Alysson, Gustavo Gomes, Gabriel Passos, Freddy, Jardiel e Riquelme.

Contudo, no Serra Branca, o mistério é bem menor. Afinal, o técnico Dinho Silva vai manter a base que vem se saindo muito bem nos últimos meses. Assim, o dificilmente o time será diferente deste: Henrique; Lamarka, Breno, Neto, Gustavo, Douglas, Igor, Thierry, Souza, Brendon, Guilherme. Técnico: Dinho Silva.

