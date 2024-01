Augusto Melo assume o Corinthians nesta terça; Veja os principais objetivos

Sob a nova gestão de Augusto Melo, Corinthians já investiu mais de R$ 100 milhões nas contratações de Félix Torres, Raniele e Rodrigo Garro - (crédito: Divulgação/Ascom Cuiaba/Club Atle?tico Talleres/Club Santos) Jogada10 Jogada10

O presidente eleito do Corinthians, Augusto Melo, assume o cargo nesta terça-feira (02). O mandatário terá como principais objetivos solucionar questões financeiras. Alguns exemplos são a quitação de dívidas e ao mesmo tempo ter eficiência na montagem do elenco. Além de cumprir promessas feitas quando estava no momento de campanha.

O Timão passa por um processo de reformulação do seu elenco que começou antes mesmo de Augusto assumir. Contudo, a situação foi pensada para que o próximo presidente liderasse após assumir. Até o momento, o clube teve a saída do zagueiro Gil, os meio-campistas Giuliano e Renato Augusto, os três não renovaram seus contratos. Além do lateral-esquerdo Fábio Santos que se aposentou.

Negociações do Corinthians em curso

Por outro lado, o clube já teve desfecho positivo em cinco negociações: o zagueiro Félix Torres, os laterais-esquerdos Diego Palacios e Hugo, o volante Raniele, bem como Rodrigo Garro. Um ponto em destaque é a ampliação do horizonte do Corinthians ao olhar o mercado sul-americano em um primeiro momento. Afinal, desses cinco novos jogadores, três são estrangeiros: Félix e Palacios são equatorianos e Garro é argentino.

O Corinthians possui conversas por outros potenciais reforços. Contudo, algumas delas se estenderam mais do que o clube imaginava. A intenção era ter grande parte do grupo já definido para a apresentação e início de pré-temporada. Aliás, os primeiros testes médicos e físicos já vão ocorrer na próxima semana.

Apesar disso, como assume oficialmente, Augusto acredita que os processos vão ocorrer mais rápido, pois terá o poder de decisão. Isso porque até o dia 31 de dezembro, ele ainda precisava da aprovação de seu antecessor, Duílio Monteiro.

De acordo com a avaliação da diretoria ainda serão necessárias pelo menos cinco contratações: um lateral direito, um zagueiro, um volante, um meio-campista mais criativo e um atacante. Alguns dos jogadores em negociação são Matheuzinho e Thiago Maia, que podem fechar em uma troca com Fausto Vera.

Gabigol é um sonho de consumo e o Coringão estava na briga pelo atacante Rolheiser, do Estudiantes de La Plata. Entretanto, em entrevista à Rádio Guaíba, o diretor de futebol do clube, Rubens Gomes, afirmou que saiu da briga pelo jogador argentino.

Dívidas a caminho

Um grande desafio de Melo serão as dívidas com prazo curto, que tem como data limite os próximos dias. Várias delas possuem urgência para serem quitadas. O Corinthians ainda precisa pagar R$ 20 milhões ao Argentino Juniors pela contratação de Fausto Vera. Por sinal, o clube argentino até já comunicou a Fifa com relação ao não cumprimento do acordo.

O Timão ainda precisa solucionar débito próximo a R$ 100 milhões referentes a direito de imagem com jogadores que ainda fazem parte do elenco. Até mesmo com outros que não estão mais no grupo. Assim, para regularizar algumas dessas pendências o clube paulista vive a expectativa de fechar com um patrocinador master.

Além de sacramentar a venda do volante Gabriel Moscardo ao PSG. Essa transferência do atleta revelado em sua base gira em torno de 22 milhões de euros (aproximadamente R$ 118 milhões na cotação atual).

Expectativas

Outra difícil missão de Augusto será corresponder as promessas feitas ainda no período eleitoral. Isso porque o próximo presidente assegurou que montaria um elenco competitivo com condições de disputar todas as competições. Um desempenho positivo no estadual fundamental para isso.

Caso o contrário, a torcida entenderá que a expectativa criada por ele será diferente da realidade da equipe. O planejamento do técnico Mano Menezes com o Cifut (Centro de Inteligência do Futebol do Corinthians) é identificar atletas que se encaixem no estilo de jogo. Mesmo que não causem grande impacto com sua chegada por não serem badalados.

Nesse cenário, o Timão já desembolsou altas cifras, mesmo sem conseguir uma contratação de impacto. Afinal, os investimentos em Félix Torres, Raniele e Rodrigo Garro superaram os R$ 100 milhões.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook