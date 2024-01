Corinthians confirma oferta do Botafogo por Rollheiser e se retira: ‘Desleal’

Rollheiser em ação pelo Estudiantes: disputado por Botafogo e Benfica - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Botafogo está firme na briga por Benjamin Rollheiser, de acordo com o próprio diretor de futebol do Corinthians, Rubens Gomes. O Timão desistiu do negócio justamente pela concorrência com os milhões da SAF do clube carioca e do Benfica. O cartola, aliás, classificou como “desleal”. O meia argentino é uma das joias do futebol sul-americano atualmente.

“Não tivemos negociação. Liguei para o Benfica e perguntei se eles estavam na negociação pelo Benjamín, e ele (Rui Braz, diretor) respondeu que sim. ‘Então tá bom’. Ele disse: ‘É uma negociação muito difícil, porque o Botafogo está negociando também com o jogador, está com SAF, você já viu como é, né?’. Respondi: ‘Então tá bom, não vou nem entrar nessa parada’. Ele deu risada. É isso. É um jogador que estava sendo monitorado, mas não tivemos nenhum tipo de contato”, disse Rubão, à Rádio Guaíba, reforçando em seguida:

“Como vimos que tinha dois clubes na negociação, aí saímos fora. Vira aquele leilão, entendeu? O Botafogo quer pagar 12 (milhões de euros), aí começa por 13 (milhões), começam a discutir e aí quem deita são os empresários e aí ficamos nas mãos dos caras, entendeu?”.