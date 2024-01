Neymar mostra filho mais velho com machucado no rosto: ‘2024 começando assim’

Neymar está com o filho mais velho, Davi Lucca - (crédito: Foto: Instagram @neymarjr) Jogada10 Jogada10

O filho mais velho de Neymar, Davi Lucca, de 12 anos, machucou enquanto jogava futebol com o pai. Nas redes sociais, o craque do Al-Hilal e da Seleção Brasileira brincou com a situação do filho e disse que o garoto quando tentou dar uma bicicleta.

“Ó, começamos bem”, disse. E Neymar, em seguida, brincou: “Quer ficar dando bicicleta…”. A postagem, aliás, serviu para tranquilizar os familiares do garoto. Apesar do susto, ele não sofreu maiores problemas.

Davi Lucca, aliás, passou a virada do ano com o pai, na mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Ele mora na Espanha com a mãe Carol Dantas, mas se encontra com frequência com Neymar.

Afinal, a festa de fim de ano de Neymar contou com várias celebridades, além dos atletas Marcelo e Nenê e os ex-jogadores Emerson Sheik e Falcão.

Neymar “neva” o cabelo com o filho

Neymar decidiu passar a virada do ano na moda. O estilo, aliás, tem sido comum nos últimos tempos, com o cabelo descolorido. O jogador, inclusive, levou o filho mais velho, Davi Lucca, de 12 anos, para também pintar.

Aliás, a técnica se popularizou recentemente no TikTok e é conhecida como “nevou” entre os mais jovens. Os resultados são mostrados nas redes sociais e tem virado moda pelo Brasil.

