Fluminense x São Raimundo-RR: onde assistir ao jogo de estreia da Copinha

O Fluminense está próximo de estrear na Copa São Paulo de Futebol Jr. Afinal, os Moleques de Xerém entram em campo nesta quarta-feira (3), diante do São Raimundo-RR, às 15h15, no Estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira. A delegação tricolor viajou para São Paulo na última segunda-feira (1) e vai em busca do hexacampeonato da Copinha.

Apesar dos cinco títulos, os Moleques de Xerém enfrentam um jejum histórico na Copinha. A última conquista do clube aconteceu 1989, depois da vitória em cima do Juventude por 1 a 0. Assim, os jogadores tricolores estão há 35 anos sem serem campeões da competição.

Onde assistir

A Cazé TV transmite o jogo entre Fluminense e São Raimundo-RR.

Como chega o Fluminense

O Fluminense é o segundo maior vencedor da história da Copinha, com cinco títulos de desvantagem em relação ao Corinthians. O clube tem revelado muitos craques nos últimos anos e conta com grandes promessas nesta edição. Afinal, joias como Esquerdinha, Riquelme Felipe e João Lourenço vêm se destacando na base e são algumas das apostas de Caio Couto para 2024.

Aliás, Caio Couto é o atual técnico do Sub-20 do Fluminense . O treinador chegou ao clube em 2023 e tem muita admiração por Fernando Diniz. O comandante, desse modo, fez uma projeção da estreia na Copinha e afirmou que os jogadores tricolores precisam estar concentrados em campo.

“Temos que encarar a Copinha jogo a jogo. A partir de boas atuações e resultados positivos, teremos a certeza de que estamos no caminho certo e vamos crescer na competição. É fundamental enxergar a estreia como primeira decisão, o que requer máxima concentração e foco, para que se consiga um bom desempenho”, disse Caio Couto.

Confira os relacionados do Fluminense para Copinha

Goleiros: Álvaro, Antônio Carlos, Dayvisson Henrique e Gustavo Felix

Laterais: Esquerdinha, Júlio Fidelis, Léo Jance e Miguel Sampaio

Zagueiros: Caio Amaral, Davi Schindt, Gustavo Cintra e Loiola

Meias: Agner, Davi Melo, Fabinho, Freitas, Henrique, Hiago, Isac Martins, Isaque, Luis Fernando, Luiz Freitas e Riquelme Felipe

Atacantes: Crysthyan Lucas, Enzo, João Lourenço, Kelwin, Gustavo Lobo, Marcão e Matheus Reis

