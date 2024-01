Santos empresta Lucas Barbosa ao Juventude até o fim de 2024

Lucas Barbosa celebra um dos sete gols pelo profissional do Santos, ao lado de Marcos Leonardo, outro Menino da Vila - (crédito: Raul Baretta / Santos FC) Jogada10 Jogada10

O Santos chegou a um acordo com o Juventude para emprestar uma de suas promessas da base na próxima temporada. Trata-se do meio-campista Lucas Barbosa, de 22 anos. A expectativa é a de que atleta assine contrato com o clube gaúcho, válido até o final de 2024, nesta terça-feira (02).

A ideia do Peixe com o empréstimo é dar rodagem ao jovem atleta, pois pelo Jaconero irá disputar o Campeonato Gaúcho e o Campeonato Brasileiro. Lucas foi um dos jogadores do grupo que foi vice-campeão da Copinha em 2022. Assim, subiu para o elenco principal no mesmo ano e teve participações positivas, sendo autor de gols relevantes nos finais das partidas. Contudo, não teve êxito ao se consolidar.

Em 2023, aliás, o meio-campista foi escanteado pelo técnico Fábio Turra. Posteriormente, o Santos o emprestou para o Coritiba, mas pouco atuou. Pela equipe paranaense foram apenas cinco jogos e 97 minutos em campo.

No caso, nos compromissos diante de Botafogo, Fortaleza, Corinthians, Cuiabá e Goiás. Como não conseguiu aproveitar as oportunidades, ele foi liberado pelo Coxa antes do fim do empréstimo.

Passagem pelo profissional do Santos

Pelo elenco principal do Peixe, Lucas Barbosa atuou em 65 partidas. O meio-campista marcou sete gols nesse período. Seu contrato com o Alvinegro Praiano vai até julho de 2026.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook