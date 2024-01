Sérgio Coelho toma posse nesta terça para novo mandato como presidente do Atlético

Sérgio Coelho terá mais tempo a frente da associação do Atlético - (crédito: Reprodução GaloTV) Jogada10 Jogada10

Sérgio Coelho vai tomar posse como Presidente do Atlético para o segundo mandato, nesta terça-feira (2), em cerimônia na Sede de Lourdes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, às 19h (de Brasília).

A expectativa é que os proprietários da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), além de dirigentes e conselheiros estejam na cerimônia.

Coelho está no Atlético desde 2021 como presidente. Agora ele assume o mandato até 2026. O vice agora, no entanto, será Márcio André de Brito. O antigo vice-presidente, José Murilo Procópio optou por não seguir com a resposabilidade.

Aliás, a dupla agora vai fazer parte do Conselho de Administração da SAF do Atlético. O clube, portanto, será gerido por Sérgio, Márcio, além dos empresários da Galo Holding.

Sérgio Coelho se transformou em um dos grandes nomes da história do Atlético. Ele foi o presidente que conquistou o Campeonato Brasileiro após 50 anos de jejum, além de ganhar Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e três campeonatos mineiros.

Aliás, também foi o mandatário o responsável por brigar e ter o aval e reconhecimento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que oficializou o Torneio dos Campeões de 1937 como primeiro Campeonato Brasileiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.