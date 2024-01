Bahia e Everton Ribeiro: só falta assinar

Everton Ribeiro pelo Flamengo contra o Cruzeiro; meia tem idolatria nos dois times - (crédito: Foto: Marcelo Cortes / CRF) Jogada10 Jogada10

O Bahia acertou a contratação do meia-atacante Everton Ribeiro. O atleta chega sem custos, afinal, não renovou contrato com o Flamengo. Assim, estava livre no mercado desde a última segunda-feira (01). Vale lembrar, porém, que ainda falta a assinatura de contrato, válido por dois anos.

Aliás, foi pelo tempo de contrato que Everton não renovou com o Flamengo. O camisa 7 queria justamente dois anos, enquanto o Fla ofereceu mais um ano. Por outro lado, eles concordaram na manutenção de salário de Ribeiro. O atleta, inclusive, teve sondagens de outros clubes da Série A, como o Cruzeiro. Em 2024, o Bahia vai disputar o Baiano, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e o Brasileirão.

Dessa forma, ele vai reencontrar o treinador Rogério Ceni, com quem ganhou três títulos pelo Flamengo entre as temporadas de 2020 e 2021. Vale lembrar que o atleta deixa o clube carioca com 46 gols em 394 jogos, além de 11 títulos, incluindo dois Brasileiros, duas Libertadores e uma Copa do Brasil. Dessa forma, Everton Ribeiro deixa o Flamengo com status de ídolo, embora tenha terminado o ano passado como reserva no Rubro-Negro.

Aos 34 anos, estava no Flamengo desde 2017. No Brasil, fez história também no Cruzeiro bicampeão brasileiro em 2013 e 2014. Antes, jogou ainda no Corinthians, São Caetano e Coritiba. Após a Raposa, defendeu o Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. Em 2022, disputou a Copa do Mundo.