Real Madrid x Mallorca: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol/La Liga de 2023/2024, o Real Madrid recebe o Mallorca nesta quarta-feira (03), às 15h15 (horário de Brasília). O jogo no Santiago Bernábeu, vale lembrar, terá transmissão do Star +.

O Real Madrid é o líder da competição, com 45 pontos, à frente do Girona só pelo critério de saldo de gols (28 a 21). Atlético de Madrid e Barcelona completam o G4, ambos com 38. O Mallorca, por sua vez, luta contra o rebaixamento, afinal, encontra-se em 13º, com 19 pontos, enquanto o primeiro do Z4. O primeiro, aliás, é o Cádiz, com 13.

Para esta partida, o Real Madrid terá a volta do atacante Vini Jr. Vale lembrar que ele não joga desde outubro, lesionado. Por outro lado, o clube da capital ainda não conta com o brasileiro Eder Militão, machucado. Alaba e Courtois também estão machucados, enquanto Nacho Fernández cumpre suspensão por cartão vermelho.

REAL MADRID X MALLORCA – 19ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: 02/01/2024, às 17h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernábeu, em Madri (ESP)

REAL MADRID: Kepa Arrizabalaga; Lucas Vazquez, Tchouaméni, Antonio Rudiger, Fran García; Federico Valverde, Toni Kroos, Luka Modric, Brahim Diaz (Vini Jr), Jude Bellingham e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz

Jogos da 19ª rodada do Campeonato Espanhol

Terça (02/01)

Getafe 0 x 2 Rayo Vallecano

Real Sociedad x Alavés – 15h15

Valencia x Villarreal – 17h30

Quarta (03/01)

Granada x Cádiz – 13h

Celta de Vigo x Bétis – 15h15

Real Madrid x Mallorca – 15h15

Girona x Atlético de Madrid – 17h30

Quinta-feira (04/01)

Osasuna x Almería – 13h

Sevilla x Athletic Bilbao – 15h15

Las Palmas x Barcelona – 17h30

