Augusto Melo toma posse e anuncia reforços

Eleito em 2023, Augusto Melo foi empossado como novo presidente do Corinthians nesta terça-feira (03), primeiro dia útil de 2024. De cara, o mandatário do Timão garantiu a contratação de três novos reforços: Raniele, volante Diego Palacios, lateral-esquerdo equatoriano e Rodrigo Garro, meio-campista argentino.

Em entrevista coletiva, Augusto Melo ainda prometeu mais um reforço estrangeiro, mas sem citar o nome. Raniele chega do Cuiabá, enquanto Palacios vem do Aucas (EQU) e Rodrigo Garro estava no Talleres (ARG).

“Gostaria de dividir os primeiros resultados do nosso trabalho. Sempre defendemos que não podemos abrir mão de um time forte. Quero dar às boas-vindas a quatro grandes nomes do futebol internacional, três estrangeiros e um nacional. Fora esses teremos grandes surpresas até o final da próxima semana. Vamos transformar o Corinthians forte, com gestão honesta e transparente. Todo jogador contratado vocês saberão de que forma, porcentagem, valores. A partir de hoje será transparente”, comentou Augusto Melo.

A tendência é que este quarto nome dito por Augusto Melo seja o do zagueiro equatoriano Félix Torres, do Santos Laguna (MEX). O Corinthians , vale destacar, já se acertou com o atleta e com o clube. No entanto, faltam garantias financeiras para o negócio ser anunciado oficialmente. Aliás, há outro próximo do Timão: o lateral-esquerdo Hugo, do Goiás.

