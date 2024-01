Goleiro garante empate do West Ham com o Brighton pelo Inglês

Milner tenta sair com a bola para o Brighton (de azul). Mas Álvarez tenta o corte de carrinho - (crédito: Foto: Divulgação / West Ham) Jogada10 Jogada10

Sem o brasileiro Paquetá (machucado) e Kudus (com a seleção de Gana na Copa das Nações), o West Ham ficou no empate com o Brighton, 0 a 0, nesta terça-feira (2/1). O jogo fechou a 20ª rodada do Campeonato Inglês. Mesmo jogando em casa, no Estádio Olímpico, o West Ham mostrou apatia na maior parte do tempo, viu o rival dominar (o brasileiro João Pedro foi muito bem) e, no fim, foi lucro sair com o empate. Graças a Areola, com grandes defesas.

Assim, o West Ham vai aos 34 pontos, em sexto lugar e segue na frente do Brighton, que é o sétimo colocado, com 31 pontos. Para o time visitante, um fator relevante. Este foi o primeiro jogo que não levou gol nesta Premier League.

Veja aqui a tabela de classificação da Premier League

Brighton, mesmo visitante, foi superior

O West Ham sentiu a ausência de Paquetá no meio de campo e não fez um bom primeiro tempo. Nos 20 minutos iniciais, mostrou pouca força ofensiva, deixando o Brighton com a bola. Mas o jogo estava sonolento. Chance de perigo apenas na metade final. O West Ham pecando na hora do arremate e Ward-Prowse perdendo a única chance real do time da casa. Contudo, o Brighton quando teve a sua oportunidade, parou no goleiro Areola.

Areola salva o West Ham

No segundo tempo, os times foram objetivos, mas com o Brighton mais perigoso. O West Ham quase marcou com Soucek. Na pequena área após falha da marcação, pegou mal. Entretanto o dominante era o Brighton. João Pedro (ex-Fluminense), por exemplo, fez uma jogada sensacional. Pegou na esquerda, dentro da área, foi cortando a marcação, passando por quatro rivais. Mas chutou em cima do goleiro Areola. Seria gol de placa. Seus companheiros de ataque, Welbeck e Buonanotte também tiveram boas chances e pararam em Areola. Porém, a grande chance do Brighton foi do polonês Jacob Moder, aos 40. Após cruzamento da esquerda entou livre, com o goleiro batido. Pegou de primeira e isolou. No fim, Lallana obrigou Areola a novo milagre.

Jogos da 20ª rodada do Inglês

Sábado (30/12)

Luton Town 2 x 3 Chelsea

Aston Villa 3 x 2 Burnley

Crystal Palace 3 x 1 Brentford

Manchester City 2 x 0 Sheffield

Wolverhampton 3 x 0 Everton

Nottingham Forest 2 x 1 Manchester United

Domingo (31/12)

Fulham 2 x 1 Arsenal

Tottenham 4 x 1 Bournemouth

Segunda (01/01)

Liverpool 4×2 Newcastle

Terça (2/1)

West Ham 0x0 Brighton

