Botafogo e Tiradentes-PI se enfrentam nesta terça-feira (2/1) pelo Grupo 5 da Copa São Paulo-2024. Este jogo do primeiro dia da Copinha às 21h30 (de Brasília), será em Franca. A partida marca também a primeira transmissão do ano da Voz do Esporte. A partir das 20h45 começa o pré-jogo, que terá o comando do premiado Cesar Tavares, que também narra o duelo.