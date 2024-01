Milan goleia Cagliari e avança na Copa Itália

Milan goleia por 4 a 1 o Cagliari. Dessa forma, se classifica na Copa da Itália - (crédito: Foto: Divulgação / Milan) Jogada10 Jogada10

O Milan confirmou o favoritismo e está nas quartas de final da Copa da Itália, afinal, despachou o Cagliari por 4 a 1, em casa, nesta terça-feira (2/1). Vale destacar que as duas equipes, mais focadas no Campeonato Italiano, jogaram com muitos reservas. Os gols foram marcados por Jovic (dois), Chaka Traoré e Rafael Leão. Paulo Azzi descontou para os visitantes.

Apesar do resultado, o Cagliari teve a primeira grande oportunidade, exigindo grande defesa de Mirante. No entanto, Jovic abriu o placar após Theo Hernández cruzar na área, e a defesa bater cabeça. Pouco depois, aos 42, a dupla funcionou novamente. Desta vez, o lateral-esquerdo que jogou improvisado na zaga arrancou e serviu na medida para o camisa 15, que aproveitou uma bobeada do goleiro do Cagliari.

Na etapa complementar, o goleiro Radunovic falhou de novo, agora em gol de Chaka Traoré. O brasileiiro Paulo Azzi descontou para o Cagliari aos 43 do segundo tempo. Nos acréscimos, ainda houve tempo de Rafael Leão dar números finais, bem ao seu estilo, em chute cruzado.

Milan na próxima fase

Agora, o Milan irá encarar o vencedor de Atalanta x Sassuolo, que medirão forças nesta quarta-feira. Em caso de nova vitória, o Rubro-Negro pega o vencedor de Bologna x Fiorentina. Na outra chave, a Lazio espera o vencedor de Roma x Cremonese, enquanto a Frosinone aguarda por Juventus x Salernitana.

O Milan agora visita o Empoli no domingo (7), pela 19ª rodada do Campeonato Italiano. Nesta competição, aliás, os milaneses estão em terceiro, com 36 pontos, nove atrás da líder Internazionale de Milão e a sete da Juventus, segunda colocada. Já o Cagliari visita o Lecce na tarde anterior.

