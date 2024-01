Presidente do Corinthians: conversa com Gabigol ‘está caminhando bem’

Augusto tem fé no sucesso em negociação por Gabigol - (crédito: Foto: Reprodução/Corinthians TV) Jogada10 Jogada10

Empossado nesta terça-feira (2) como presidente do Corinthians, Augusto Melo falou sobre as negociações com Gabriel Barbosa, o Gabigol, atacante do Flamengo. Embora admita que contratar o jogador é difícil, o dirigente afirmou que já fez uma proposta e aguarda apenas a resposta do rubro-negro. De acordo com Augusto, o clube faz o que está dentro de seu alcance para tentar contratar o jogador, de 27 anos.

Para Augusto, Gabigol é o jogador que melhor se encaixa dentro das necessidades do Corinthians, já que o clube está em busca de mais um centroavante. Embora ainda não tenha uma resposta oficial, o presidente diz que as conversas caminham em um sentido positivo.

“Sobre o Gabigol, temos conversas adiantadas. Agora, depende deles. É um atleta que nos interessa, tem nossas características. É difícil, pois é um dos melhores do país, mas fizemos a nossa parte. E posso dizer que está caminhando bem. Seria um sonho mas, se não der certo, temos planos B e C. O Corinthians precisa ter mais um centroavante no elenco. Acho que chegaremos a um acordo e esperamos a resposta do Flamengo. Pedimos um prazo e até o meio da semana que vem isso deve ser resolvido”, disse Augusto, rechaçando ainda uma eventual procura por Luiz Henrique, atualmente no Bétis, e Roberto Firmino, no Liverpool, da Inglaterra:

“Não sei de onde saiu isso de Roberto Firmino. Isso, simplesmente, não existe. Ele recebe cerca R$ 25 milhões por ano e tem contrato em vigor. Nenhum clube brasileiro pode pagar isso, nada a ver essa especulação. De Luiz Henrique não tem nada concreto, também. Estamos monitorando vários jogadores”.

