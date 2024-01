Girona x Atlético de Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

O atacante Savinho é um dos destaques do Girona e do Campeonato Espanhol - (crédito: Foto: Divulgação/Girona/Twitter) Jogada10 Jogada10

Na perseguição ao líder Real Madrid, o Girona recebe o Atlético de Madrid nesta quarta-feira (3/1), às 17h30 (horário de Brasília). O embate no Estádio Montilivi, em Girona, vale lembrar, é pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol de 2023/2024.

O time da casa, vale destacar, é o vice-líder da competição, com 45 pontos, assim como o Real Madrid. Os merengues, porém, levam a melhor no saldo de gols, afinal, somam 28, contra 21 do Girona. O Atlético de Madrid, por sua vez, aparece em terceiro, com 38. Aliás, essa é a mesma pontuação do Barcelona, que fecha o G4.

Onde Assistir

A partida terá transmissão da ESPN na TV fechada e na plataforma Star +, a partir 17h30 (horário de Brasília).

Brasileiros em campo

O confronto deve brasileiros em campo, afinal, o Girona tem o lateral-direito Yan Couto e o atacante Savinho como titulares. Já o Atlético de Madrid terá o atacante Samuel Lino no banco de reservas, afinal, a dupla de ataque colchonera é formada por Griezmann e Morata.

No Girona, a boa notícia é que o apoiador Tysgankov, ausente nas últimas rodadas por lesão muscular, está de volta ao time. Em compensação, o time não terá o zagueiro Davis López, que se lesionou no jogo com o Betis. Já no Atlético, o técnico Simeone terá a volta do zagueiro Hermoso. Com isso, ele trabalhará num esquema cauteloso, com três zagueiros. Tudo para evitar a força ofensiva do rival.

GIRONA X ATLÉTICO DE MADRID

19ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: 03/01/2024, às 17h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Montilivi, em Girona (ESP)

GIRONA: Gazzaniga; Eric García, López e Blind; Yan Couto, Martin, Aleix García e Gutierrez; Torre (Portu), Dovbyk e Savinho Técnico: Miguel Ángel Sánchez Muñoz

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Azpilicueta, Gimenez, Hermoso, Lino; Koke, Witsel, De Paul; Griezmann, Morata Técnico: Diego Simeone

Árbitro: Alejandro José Hernández

Jogos da 19ª rodada do Campeonato Espanhol

Terça (02/01)

Getafe 0 x 2 Rayo Vallecano

Real Sociedad 1 x 1 Alavés

Valencia 3×1 Villarreal

Quarta (03/01)

Granada x Cádiz – 13h

Celta de Vigo x Bétis – 15h15

Real Madrid x Mallorca – 15h15

Girona x Atlético de Madrid – 17h30

Quinta-feira (04/01)

Osasuna x Almería – 13h

Sevilla x Athletic Bilbao – 15h15

Las Palmas x Barcelona – 17h30

