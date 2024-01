Barcelona pode adotar apresentação de Vitor Roque; entenda

Apresentação de Victor Roque ainda poderá esperar - (crédito: Foto: Reprodução/Barcelona TV) Jogada10 Jogada10

O Barcelona poderá adiar a apresentação do atacante Victor Roque, inicialmente prevista para esta quarta-feira (3). O jogador, que vestirá a camisa de número 19, ainda aguarda uma liberação prevista no regulamento da Liga Espanhola para ser oficializado. De acordo com as regras, o Barça só pode sacramentar a inscrição caso todo o plantel esteja dentro de uma determinada quantia em sua folha salarial.

De acordo com o fair play financeiro espanhol, o limite salarial de cada time é a diferença entre a arrecadação e os gastos do clube com o futebol profissional. O Barcelona chegou a ter um alívio, com a lesão a longo prazo do meia Gavi, mas isto ainda não é suficiente para que Vitor Roque possa ser inscrito na temporada.

O Barcelona, entretanto, ainda acredita que pode reverter a situação até esta quarta-feira, pouco antes do jogo com o Barbastro, pela Copa do Rei. Anteriormente, o clube já tinha aberto mão de vários outros jogadores para criar um alívio financeiro em sua folha salarial. Do início da temporada até então, saíram Griezmann, Piqué, Trincão, Jordi Alba, Nico González, Kessié, Dembélé, Sergiño Dest, Lenglet, Ansu Fati, Eric García e Ez Abde, gerando uma economia de mais de R$ 200 milhões.

O Barcelona adquiriu Vitor Roque junto ao Athletico Paranaense, por 40 milhões de dólares (algo em torno de R$ 210 milhões). O jogador, assim, se torna a contratação mais caro do clube nesta janela de transferências, embora já estivesse prevista desde o meio do ano.

