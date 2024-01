PSG x Toulouse, Supercopa da França: Onde assistir, escalações, arbitragem

PSG tenta buscar mais um caneco. Toulouse sonha em desbancar o favorito - (crédito: Foto: Divulgação/PSG) Jogada10 Jogada10

PSG e Toulouse se enfrentam nesta quarta-feira (2/1) no Parc des Princes, às 16h45 (de Brasília). O jogo é a decisão da Supercopa-2023 (ou troféu dos campeões, como chamam na França). O duelo reúne o campeão de 2022/23 (PSG) e o campeão da Copa da França 2022/23 (Toulouse, que venceu Nantes por 5 a 1).

Esta é a 48ª edição do troféu. O PSG é o maior campeão, com 11 títulos, incluindo o último, em 2022. Já o Toulouse tenta o primeiro caneco. Alías, uma única vez o time chegou na decisão: foi em 1957, quando perdeu para o Saint-Étienne.

Onde assistir

Os canais ESPN4 (TV fechada) e Star+ (Streaming) transmite a partir das 16h45.

Como está o PSG

O PSG deve entrar com uma equipe bem ofensiva. Afinal, o treinador Luis Enrique, que pode conquistar seu primeiro título com a equipe parisiense, vai escalar o ataque com Mbappé, Asensio e Gonçalo Ramos. Ele mostra muita confiança no título:

“A final é o momento perfeito para ver qual o valor da sua equipe. Teremos a oportunidade de disputar uma partida pela conquista do nosso primeiro título nesta temporada. Logo, isso é uma fonte de motivação. Nosso objetivo é conquistar todos os títulos possíveis.”

Mas Luis Enrique prega total atenção e respeito ao Toulouse. Afinal, o time ganhou merecidamente a tradicional Copa da França, competição que nesta temporada teve mais de 7.000 (sete mil!) times concorrendo:

“É uma equipe que sabe fazer muitas coisas com a bola. Se você der tempo a eles, eles saberão ocupar muito bem o espaço. Sem a bola, eles também conseguem ter um bom desempenho”.

Como está o Toulouse

O treinador Carles Martinez Novell sabe que tem uma batalha de David contra Golias pela frente. Mas diz que acredita que seu time seja capaz de fazer história.

Será uma missão dura. Mas não impossível. Se fosse, não teríamos trabalhado duro esta semana”, brincou Novell, para em seguida lamentar o fato de o jogo ser no Parc des Princes.

“Era muito melhor que esta final em jogo único fosse em campo neutro. Mas se a regra é assim, paciência. Dessa forma, não temos escolha. A maioria da torcida será do PSG. Porém, teremos 2.800 nos apoiando e vamos à luta”.

PSG X TOULOUSE

Supercopa da França

Data e horário: 3/1/2024, 16h45 (de Brasília)

Local: Parc des Princes, Paris (FRA)

PSG: Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Marquinhos e Lucas Hernández; Ugarte, Zaire-Emery e Vitinha; Asensio, Gonçalo Ramos e Mbappé. Técnico: Luis Enrique.

TOULOUSE: Restes; Mawissa, Moussa Diarra, Nicolaisen e Gabriel Suazo; Casseres, Spierings, Donnum, Gelabert, e Magri; Dallinga. Técnico: Carles Martínez Novel

Árbitro: Hakim Ben El Hadj

