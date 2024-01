Caso Orellano: Vasco não conta com atacante e pode emprestá-lo ao Vélez

Orellano marcou apenas um gol pelo Vasco, contra o Cuiabá, em novembro - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

O diretor de futebol do Vasco, Alexandre Mattos, tem um problema nas mãos para resolver. Afinal, Luca Orellano parece não ter mais clima para seguir no clube em 2024. Segundo maior investimento da última temporada (3 milhões de dólares, o equivalente a R$ 15 milhões), o meia-atacante pode voltar ao Vélez Sarsfield, por empréstimo. Tudo porque não se adaptou ao futebol brasileiro e já teria pedido, através de seus representantes, para retornar à Argentina.

LEIA TAMBÉM: Vasco vira ano com o mesmo técnico após cinco temporadas

E MAIS: Conheça João Victor, novo reforço do Vasco comparado a Dedé

Inclusive, a SAF segue no mercado em busca de mais jogadores para a posição dele, a pedido da comissão técnica de Ramón Díaz. Wesley, do Cruzeiro, Ferreirinha, do Grêmio, Bruno Rodrigues, do Cruzeiro, e Rollheiser, do Estudiantes, são alguns dos nomes que despertaram interesse. No elenco profissional, já há Pec, Rossi, Payet, Serginho e Erick Marcus. Ou seja, pouco espaço para Orellano, de 23 anos.

O rendimento do meia-atacante foi muito aquém do esperado ao longo da temporada e, para piorar, a lesão que sofreu na mão direita causou um mal estar interno. Afinal, os médicos do Vasco identificaram que seria possível tratar de modo conservador e mantê-lo à disposição na reta final do Brasileirão, com uma proteção no local. Mas o atleta bateu o pé, preferiu operar e foi ausência no momento mais importante do time. Isso foi visto um pouco como falta de comprometimento por parte de Ramón e Emiliano Díaz.

Interesse do Cruzeiro

Nos últimos dias, surgiu a informação de que o Cruzeiro fez contato e acenou com a oferta de uma troca de Wesley por Orellano. O argentino, entretanto, já avisou que não quer seguir mesmo no país. Assim, crescem as chances de um empréstimo para a terra natal do atacante, onde ele foi muito bem nos dois últimos anos, brilhando na Libertadores de 2022, na qual o Vélez alcançou as semifinais. Clubes da MLS também teriam se interessado no reforço. Neste caso, o Vasco poderia lucrar com uma venda, o que interessa mais à SAF.

A tendência, a princípio, é que o jogador se reapresente no próximo sábado. Mas pode não viajar para o Uruguai, onde o Cruz-Maltino fará pré-temporada, enquanto a situação não seja resolvida. Tudo depende das conversas entre as partes.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.