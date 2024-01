‘Quis contratar Jorge Jesus, mas teria problema com metade do elenco’

O salvador? - Jesus vai muito bem na Arábia Saudita - (crédito: Foto: Divulgação Al Hilal) Jogada10 Jogada10

Técnico do Al-Hilal (SAU), Jorge Jesus poderia estar na Espanha. No entanto, o Almería desistiu de contratá-lo. O dono do clube, Turki Al Sheikh, era o maior entusiasta do Mister… No entanto, sua animação durou até consultar os portugueses sobre o temperamento do treinador. Os compatriotas de Jesus o demoveram da ideia de trazê-lo à pitoresca Andaluzia.

“Queria contratá-lo para o Almería, mas tenho um português no clube, com um cargo importante, que é amigo do Jesus há uns 30 anos. Disse-me que não era a pessoa certa. É um treinador duro e criaria problemas com metade do plantel, porque os seus treinos são muito intensos”, colocou Al Sheikh.

Apesar de fechar as portas, o clube espanhol ainda mantém um elo com Jesus.

“Tenho uma forte relação com o Jorge Jesus. Comprou o jogador mais caro que vendi no Almería e um dos brasileiros que contratei veio por sua recomendação. Tem uma comunicação constante com pessoas do Almería, já nos comprou jogadores e recomendou outros”, disse.

Longe da Espanha, Jorge Jesus, com passagem marcante no Flamengo, é um dos nomes mencionados para substituir Fernando Diniz na Seleção Brasileira, após o “toco” de Carlo Ancelotti. Diniz, que também trabalha no Fluminense, tem contrato apenas até a metade do ano e o futuro incerto na Amarelinha.

Contudo, no momento, o Mister é fundamental para o Al-Hilal ser o líder isolado do Campeonato Saudita.

