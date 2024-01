Corinthians estuda ofertas de empréstimo por Bidu e Roni

Bidu não se consolidou em sua primeira temporada no Corinthians - (crédito: Marcelo Caitano) Jogada10 Jogada10

O Corinthians analisa propostas por dois atletas que tiveram desempenhos irregulares na última temporada. O lateral-esquerdo Bidu tem ofertas de empréstimo de Goiás e Vitória. Já o meio-campista Roni conta com oferta no mesmo modelo, mas do Atlético-GO.

A questão é que a nova diretoria do Timão empregou exigências quando for negociar atletas. O novo presidente, Augusto Melo, não pretende pagar salários de jogadores tanto na totalidade ou até mesmo alguma parte.

O mandatário entende que o ideal é o clube interessado em ativos do Timão fazer propostas envolvendo dinheiro. Ou até mesmo que ceda direitos econômicos de outros jogadores que sejam aprovados pelo Corinthians. A transação envolvendo a saída do goleiro Ivan para o Internacional demonstra bem essa nova filosofia. Afinal, o clube paulista vai entregar 40% dos direitos econômicos do atleta em troca de uma compensação financeira e mais 20% dos direitos econômicos de Carlos Miguel. Este segundo iniciou sua carreira no Colorado.

Briga por lateral-esquerdo do Corinthias

O lateral-esquerdo Matheus Bidu fechou com o Timão no início da última temporada. Assim, o clube optou por permanecer com Fábio Santos e vender Piton ao Vasco.

Fábio Santos anunciou sua aposentadoria no fim de 2023. Já Bidu não conseguiu se consolidar em sua primeira temporada em sua nova equipe. O Timão foi, então, ao mercado e contratou Diego Palacios e Hugo. Dessa forma, o defensor foi comunicado que não fazia mais parte dos planos da comissão técnica.

Com isso, Goiás e Vitória demonstraram interesse no jogador e se perfilaram na disputa. O Rubro-Negro baiano, contudo, está atrás na disputa. Afinal, não atendeu as exigências que o Corinthians pediu.

Roni pode deixar o Corinthians rumo ao futebol goiano

O Atlético-GO fez contato com Rubens Gomes, diretor de futebol do Corinthians, para indicar que deseja contar com Roni por empréstimo em 2024. O meio-campista, aliás, conversou com o dirigente para expressar sua vontade de ir atuar pela equipe goiana. Entretanto, as tratativas só terão um desfecho positivo caso o Dragão pague pelo empréstimo. O volante estava nos planos da comissão técnica do Corinthians.

