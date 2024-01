João Victor fala como jogador do Vasco e agradece carinho nas redes sociais

João Victor foi muito bem no Corinthians em 2021 e acabou vendido - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

O zagueiro João Victor chega ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira (03) para se apresentar ao Vasco. E deixou, aliás, o primeiro recado como jogador do clube, via redes sociais. Ele foi comprado por 6 milhões de euros (cerca de R$ 32 mihões) junto ao Benfica, de Portugal. Tornou-se, assim, a primeira contratação para a temporada e também a primeira da era Alexandre Mattos como diretor executivo.

“Fala, torcedor vascaíno! Tudo bem? Aqui quem está falando é o João Victor, queria agradecer a oportunidade de jogar no Vascão e o carinho nas redes sociais. Estamos juntos, é nós!

Ei, psiu! Tem recado do João Victor pra você, torcedor vascaíno ????????#VascoDaGama pic.twitter.com/kH0QoGw4a0 — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 3, 2024

Com destaque no Atlético-GO e no Corinthians, de 2020 ao início de 2022, os portugueses compraram João Victor. No entanto, nunca correspondeu ao investimento de 8 milhões de euros por 55% dos direitos econômicos. Ele ainda passou, por empréstimo, no Nantes, da França. O contrato com o Vasco, por sinal, será de cinco anos.

O Jogada10 fez um raio-x completo sobre os pontos fortes e fracos do reforço cruz-maltino. Ele é comparado a um ídolo da história recente do clube por sua rapidez e passadas largas. Clique aqui para ler a matéria.

