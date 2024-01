Neto bloqueia Hernan por causa de Everton Ribeiro e leva resposta

Neto bloqueou Hernan nas redes sociais - (crédito: Marcelo Caitano) Jogada10 Jogada10

A saída de Everton Ribeiro do Flamengo gera muita especulação em vários cantos do país. Afinal, o meia teve seu nome falado no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Bahia. E mais que a transferência de clube, ele ainda causou mal-estar entre Neto e André Hernan.

De acordo com o jornalista, o ex-jogador bloqueou-o após a informação que o meia não jogaria no Corinthians. Hernan, todavia, respondeu no ‘X’, antigo Twitter, com um tom de ironia.

“Fui bloqueado pelo craque Neto pq fiz um vídeo dizendo que o Everton Ribeiro não iria jogar no Corinthians, na época não havia possibilidade. Bom, ele vai pro Bahia. O cara encheu a boca pra falar “esse rapaz acha que só ele tem informação” Craque, o rapaz aqui trabalha! Abs!”, postou.

A postagem de Hernan ocorreu após ser divulgado que o Bahia havia acertado com o meia Everton Ribeiro.

Bahia e o meia-atacante Everton Ribeiro chegaram a um acordo financeiro e de prazo de contrato (dois anos). Assim, falta apenas a assinatura para o jogador ser anunciado pelos baianos. O atleta chegará sem custo, afinal, não renovou contrato com o Flamengo e estava livre no mercado desde a última segunda-feira (01).

O meia-atacante estava no Flamengo desde 2017. No Brasil, fez história também no Cruzeiro bicampeão brasileiro em 2013 e 2014. Antes, jogou ainda no Corinthians, São Caetano e Coritiba. Após a Raposa, defendeu o Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. Em 2022, disputou a Copa do Mundo.

