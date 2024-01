Santos cumpre promessa e entrega um novo time a Carille

O Santos prometeu ser rápido no mercado da bola e cumpriu. Logo na semana em que inicia a pré-temporada, o técnico Fábio Carille terá dez contratações à disposição. O plano da nova diretoria era ser ágil e avançar o máximo possível nas tratativas. A intenção era que fossem concluídas assim que o presidente Marcelo Teixeira assumisse.

O elenco do Alvinegro Praiano se apresenta no CT Rei Pelé, no próximo sábado (06). A efetividade da direção em fechar as contratações com rapidez vai permitir ao comandante Fábio Carille implementar seu estilo de jogo também com agilidade.

A comissão técnica terá a missão de entrosar o novo elenco em duas semanas antes da estreia no Campeonato Paulista. O seu primeiro adversário, aliás, será o Botafogo, de Ribeirão Preto, no dia 20 de janeiro. O duelo ocorrerá no Estádio Santa Cruz, no interior de São Paulo, às 18h.

Até aqui, o Peixe já anunciou a chegada do zagueiro Gil, os laterais-direito Aderlan e Hayner, o lateral-esquerdo Jorge, os meio-campistas João Schmidt, Diego Pituca, Giuliano e Otero. Além dos atacantes Marcelinho, Guilherme e Willian Bigode. Desses 11, apenas Gil e Giuiano já atuaram juntos.

Afinal, ambos atuavam no Corinthians até a última temporada, mas deixaram o clube após não renovarem o contrato. O Timão iniciou um processo de reformulação do elenco e não contava mais com os dois.

Santos possui duas contratações engatilhadas

O Santos ainda possui negociações bem avançadas com mais dois meio-campistas: Pedrinho e Otero. Ambos já firmaram compromisso com o clube demonstrando interesse em defender o Santos na próxima temporada. Ainda restam detalhes burocráticos envolvendo seus contratos para sacramentar os negócios.

