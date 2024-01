Sem Renato Augusto e titulares, Fluminense se reapresenta no CT

Fluminense se reapresenta nesta quarta-feira (3) - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense) Jogada10 Jogada10

O Fluminense se reapresentou na manhã desta quarta-feira (3), no CT Carlos Castilho, para realização da pré-temporada e para disputa do Campeonato Carioca. No entanto, os titulares e alguns reservas não participaram da atividade e só retornam aos trabalhos no dia 23 de janeiro.

Reapresentação do Fluminense

O elenco principal disputou os dois jogos do Mundial de Clubes e só saiu da Arábia Saudita no dia 23 de dezembro. Assim, os titulares e alguns reservas ganharam um mês de folga e só se reapresentam no fim de janeiro. A ideia é que as primeiras rodadas do Campeonato Carioca sejam disputadas por jovens e reservas do clube.

A atividade desta quarta-feira (3) contou com as presenças de Antônio Carlos, reforço para 2024, e Lelê, contratado em definitivo para 2024. Calegari, que estava emprestado ao Los Angeles Galaxy, também marcou presença no CT e iniciou tratamento no clube. O lateral se recupera de um rompimento do ligamento cruzado do joelho direito.

Manoel, que testou positivo para doping, também voltou aos trabalhos. O zagueiro recebeu oito meses de suspensão da Conmebol e, dessa forma, só pode retornar aos gramados em fevereiro de 2024. O defensor realizou atividades físicas durante as férias e vem se preparando para 2024.

Aliás, Renato Augusto não se reapresentou ao Fluminense. De acordo com “ge”, ele é aguardado para realizar exames médicos e assinar contrato na próxima sexta-feira (5). O meia é cria do Flamengo, se tornou um ídolo histórico do Corinthians e é um dos principais nomes do futebol brasileiro.

Lista de jogadores que se reapresentaram ao Fluminense

Goleiros: Gustavo Ramalho, Kevyn, Pedro Rangel e Vitor Eudes

Zagueiros: Antonio Carlos, Cipriano, Davi, Felipe Andrade, Kayke Almeida, Luan Freitas, Lucas Justen e Manoel

Laterais: Alexandre Jesus, Calegari, Jhonny, Marcos Pedro e Rafael Monteiro

Meias: Arthur, Dohmann, Edinho, Erick Nunes, Gustavo Apis, Thiago Henrique, Wallace

Atacantes: Isaac, João Neto, Lelê e Samuel Granada

