São Paulo ajusta detalhes de renovação contratual do zagueiro Diego Costa

O São Paulo já iniciou a formulação de uma oferta de extensão contratual para o zagueiro Diego Costa. O defensor tem contrato até o final de 2024 e é visto como uma peça essencial dentro do elenco. Assim, a diretoria já se movimenta para evitar perdê-lo.

Se as partes não chegarem a um acordo na metade da temporada, ele poderia assinar um pré-contrato com outro clube. Com isso, deixaria o Tricolor Paulista sem custos. Mesmo que a prioridade seja a manutenção de Diego Costa, o São Paulo vai propor condições que estejam dentro de sua realidade financeira.

Após a venda de Beraldo para o Paris Saint-Germain, Dorival Júnior conta com quatro opções para a zaga. Arboleda, Alan Franco, Diego Costa e Ferraresi. A princípio, com a saída do antigo companheiro para o futebol francês, ele se tornará o titular. Anteriormente, ele era a primeira opção no banco de reservas tanto para o lado direito como esquerdo.

Na teoria, a dupla dona da posição era Arboleda e Beraldo. No entanto, como o equatoriano sofreu com um estiramento na coxa esquerda, no final de setembro, Diego Costa ganhou a vaga de titular. Ao todo, ele disputou 31 jogos dos 71 possíveis na última temporada. Inclusive, sendo titular em 23 deles.

Diego Costa foi ausente no São Paulo em 2023

O zagueiro também sofreu contusões em 2023 que impediram emplacar uma sequência. A temporada começou para ele somente em abril, depois de ficar seis meses inativo por lesões nos dois joelhos. Chegou a ser baixa por sintomas gripais e até um trauma no joelho esquerdo.

