CBF atrasa envio de lista do Pré-Olímpico para a Conmebol

O documento, aliás, tornou-se público por parte da CBF em 21 de dezembro e está com Hélio Santos Menezes Júnior, diretor jurídico e de conformidade da entidade. Ainda de acordo com o portal, a lista está com o dirigente desde a manhã desta quarta, porém sem ter assinatura.

Ele é o interlocutor reconhecido por Fifa e Conmebol desde que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro destituiu Ednaldo Rodrigues da presidência e seus oito vices, nomeando José Perdiz como interventor para o chamamento de novas eleições. Fifa e Conmebol já se manifestaram, por intermédio de cartas enviadas à CBF em dezembro, afirmando não reconhecerem a decisão da Justiça Comum brasileira. Desse modo, não veem Perdiz na condição de presidente em exercício. Além disso, não validam correspondências que não sejam assinadas pelo diretor mais velho da entidade, como reza o estatuto da CBF, o que é o caso de Hélio Santos Menezes.