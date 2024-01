Torcedor espanhol que ficou 15 meses preso no Irã volta para casa

O torcedor espanhol Santiago Sanchez Cogedor, que foi preso no Irã em outubro de 2022, foi finalmente liberado nesta terça-feira (2). Ele tentava fazer a travessia entre seu país e o Qatar, a pé, a tempo de ver a Copa do Mundo no Oriente médio. Mas, no meio do caminho, realizou uma homenagem mal vista pelas autoridades iranianas, que decidiram prendê-lo.

O motivo da prisão foi o fato de Santiago ter tirado uma foto no túmulo da jovem Mahsa Amini, morta em setembro. Na altura, ela acabou detida pois não estava usando o hijab, tradicional véu utilizado pelas mulheres muçulmanas. A ‘polícia da moralidade’, um grupo militarizado e ligado ao governo iraniano, prendeu a mulher de 22 anos, que apareceu morta três dias depois. O caso chocou a opinião pública iraniana e internacional, causando uma série de protestos dentro e fora do país.

Como registrava sua caminhada através das redes sociais, Santiago não deixou de prestar tributo à Mahsa. Entretanto, o torcedor acabou interceptado pela polícia do Irã e foi encarcerado. Desde então, a embaixada espanhola fez o possível para negociar sua libertação. Enfim, no último dia 31, o órgão anunciou que a saída de Santiago da prisão estava próxima.

“Nem consigo acreditar. Foi um período muito longo, muito difícil, mas estou aqui, no meu país. Não sabemos a sorte que temos por termos nascido aqui na Espanha. Guardar ódio e rancor é covardia”, disse um aliviado Sánchez, que ainda leu uma carta de seus companheiros de cela, que o deram os parabéns pela saída da cadeia.

