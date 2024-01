Robert Renan aproveita férias no DF e prestigia o Torneio Arimatéia

Recém-contratado pelo Internacional, o zagueiro Robert Renan aproveitou mais um dia das férias no Distrito Federal para visitar o Torneio Arimatéia nesta quarta-feira (3/1), data em que foi anunciado como reforço do Colorado para 2024. Na capital até o dia 8 de janeiro, quando se apresenta em Porto Alegre para a nova temporada, o candango de 20 anos segue curtindo o momento no quadradinho e relembrando os velhos tempos.

Nascido na expansão do Setor O, em Ceilândia Norte, Robert pôde voltar ao palco do principal campeonato de futsal amador da cidade, no qual foi campeão da categoria sub-15 durante a adolescência, e fez a festa do público. Entre fotos com fãs e risadas com amigos, o zagueiro conversou com exclusividade ao Correio sobre a volta para casa e o retorno ao Brasil após passagem no futebol russo.

“É muito importante para mim, sempre sonhei com esse reconhecimento. Aqui no Arimatéia foi a primeira vez que eu parei para ver que tem muita gente que está torcendo por mim. Não consigo mais andar onde eu moro, é um apoio que contagia. Acredito que se eu continuar com meu futebol, em um bom nível, esse reconhecimento virá cada dia mais e poderei fazer a diferença por aqui”, detalhou o defensor.

“Não tem palavras para descrever o sentimento. Sair de onde eu saí para chegar aqui hoje foi com muito esforço e suor. Acredito que isso vem sendo recompensado, então ver essa atmosfera linda, de apoio e positividade do pessoal, faz com que eu me sinta ainda mais realizado”, acrescentou.

A presença do zagueiro no Taguaparque para acompanhar a fase mata-mata do campeonato amador movimentou o público e serviu até para reencontrar alguns personagens importantes na trajetória no mundo da bola. Um deles, inclusive, comandou o atleta durante o título do sub-15 anos atrás.

“O Robert sempre foi diferenciado. Desde menino, fosse fora ou dentro de campo, dava para perceber como era um rapaz especial. Sempre tímido, mais na dele, muito respeitoso, nunca deu trabalho e entendia o papel dele dentro do time. É uma alegria que não cabe no peito ver ele voar cada vez mais alto, terá uma grande carreira pela frente e uma torcida eterna por aqui”, revelou Francisco Duarte, técnico do zagueiro no projeto Arte e Líder, pelo qual o atleta foi campeão no Arimatéia.

A criançada não ficou de fora e também aproveitou para tietar o jogador na passagem pelo evento. “Ele é o cara. Tirou foto com todo mundo, não vou esquecer nunca. Quero ser igual a ele quando crescer, ganhar aqui no Arimateia, virar profissional e depois ser campeão da Copa do Mundo, igual acho que ele vai ser um dia”, disse o jovem João Rodrigo Nunes, de 10 anos, um dos fãs de Robert.

Novo capítulo no Sul

Com contrato de empréstimo para ficar no Internacional até dezembro de 2024, o brasiliense não escondeu a empolgação em vestir a camisa colorada e traçou metas para o retorno ao futebol brasileiro.

“Estou muito feliz. Vou realizar um sonho de jogar no Inter e acredito que vai ser um momento muito importante para mim, para a minha carreira. Acho que vou evoluir muito e tem tudo para ser uma ótima passagem. A expectativa é grande, estou em um gigante do Brasil e se Deus quiser tomara que eu possa coroar isso com títulos. Também é bom para ter visibilidade, acho que será um grande passo para estar mais perto da Seleção, poder jogar Olimpíadas”, comentou o jogador.

Revelado pelo Corinthians, Robert Renan partiu para a Rússia no começo de 2023, onde defendeu as cores do Zenit em 17 jogos. Com direito a gol de título, o jovem teve bom início na Europa, mas perdeu tempo de campo e não atua desde 31 de outubro.

“Foi um período em que pude aprender bastante, tenho certeza que não faltou vontade. Agora é uma nova história no Inter, em que posso crescer ainda mais como profissional e prometo também dar meu melhor a cada partida. Que seja um grande ano”, finalizou o brasiliense.

Convocado pelo técnico Ramon Menezes para o Pré-Olímpico na Venezuela, de 20 de janeiro a 11 de fevereiro, Robert Renan se apresentará segunda-feira na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). A Amarelinha embarca para a disputa no dia 16, uma semana antes da estreia contra a Bolívia. A tendência é que ele desfalque o Internacional nas sete primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima