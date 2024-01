Com joia na mira, Vasco marca reunião com Liverpool-URU na pré-temporada

Alvo do Vasco, Rodríguez comemora gol pela Celeste Olímpica, em 2022 - (crédito: Foto: Divulgação/AUF) Jogada10 Jogada10

De olho na contratação de Luciano Rodríguez, o Vasco tem um encontro casual com o clube ao qual pertence o atacante na próxima semana. Afinal, os cruz-maltinos e o Liverpool, atual equipe dele, vão disputar o mesmo torneio de pré-temporada. Assim, o diretor de futebol, Alexandre Mattos, aproveitou para marcar uma reunião que pode adiantar as negociações pelo jogador.

A expectativa é grande, já que Rodríguez, de 20 anos, é uma das joias do futebol uruguaio e teve um ótimo 2023 com nove gols e seis assistências em 32 partidas na campanha do título do Liverpool, desbancando Peñarol e Nacional. No entanto, os valores são bastante altos. Por lá, fala-se que o clube avalia o atacante em mais de 10 milhões de dólares (cerca de R$ 50 milhões).

Dessa forma, as conversas prometem ser difíceis. Aliás, de qualquer modo, Luciano Rodríguez só estaria liberado para jogar em fevereiro, pois vai defender o Uruguai no Pré-Olímpico, onde pode cruzar com os vascaínos Marlon Gomes e Gabriel Pec. O contrato dele com o Liverpool vai até 2027, e o projeto da 777 Partners para a promessa também será de longo prazo.

Nome tem aprovação total do Vasco

Interessados na valorização futura, a própria empresa norte-americana, que detém 70% da SAF do Vasco, e a comissão técnica de Ramón Díaz já deram o aval para Mattos buscá-lo. Porém, times europeus também estão de olho, e os uruguaios querem a melhor venda possível.

Rodríguez jogou várias vezes como centroavante, mas também tem qualidade e agilidade para ser ponta. Com isso, poderia cobrir tanto a lacuna de um reserva para Vegetti, como assumir uma vaga ao lado do Pirata. Não é novidade que, além de um lateral-esquerdo e de um ou dois meio-campistas, o Vasco também quer mais atacantes nesta janela de transferências.

No elenco profissional, que se reapresenta no próximo sábado, já há Gabriel Pec, Rossi, Payet, Serginho e Erick Marcus como opções para a ponta. Além de Luca Orellano, que não goza de prestígio e pode ser negociado. A joia Rayan, de 17 anos, também será integrado à pré-temporada para participar dos primeiros jogos do Carioca, em que a equipe será um mescla de sub-20 e atletas pouco aproveitados.

