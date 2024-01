Juventus faz sondagem por Felipe Anderson, ídolo da Lazio

Felipe Anderson em ação pela Conference League - (crédito: (Foto: Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)) Jogada10 Jogada10

Um dos grandes nomes da Lazio nas últimas temporadas, Felipe Anderson pode mudar de clube no futebol italiano. O brasileiro, de 30 anos, está em fim de contrato com a equipe da capital e entrou na mira para reforçar a Juventus para 2024/25.

Felipe Anderson, que tem contrato somente até junho deste ano, ainda não acertou a renovação de contrato com a Lazio. Desse modo, virou alvo da Velha Senhora, que vê o negócio como uma grande oportunidade de mercado por se tratar de uma contratação sem custos, afinal o clube de Turim não tem condições de fazer grandes investimentos na temporada. As informações são do jornalista especializado em mercado Fabrizio Romano e do jornal Corriere dello Sport.

Apesar de ter gostado da sondagem da Juventus, Felipe Anderson prioriza permanecer na Lazio, onde já tem uma história consolidada e passou a maior parte da carreira. O brasileiro já entrou em campo 300 vezes pela equipe (com 54 gols), atuando em todas as partidas desde o início da temporada 2021/22. Ele está prestes a fazer o seu 124º jogo consecutivo e igualar um recorde no time, que é do zagueiro Alfredo Monza, que atuou em 124 duelos seguidos na década de 1930.

Felipe Anderson ainda quer a Lazio

Todavia, o meia-atacante ainda não acertou sua permanência e espera uma nova investida da Lazio. Por outro lado, ele seria um reforço importante para a Juventus, que carece de atletas que atuem no meio-campo e pelas pontas.

Atualmente, a Lazio está na nona colocação do Campeonato Italiano, com 27 pontos, a seis de entrar no G4 da competição. Por outro lado, na Liga dos Campeões, está nas oitavas de final e vai enfrentar o Bayern de Munique. No próximo domingo, às 11h (de Brasília), volta a campo para visitar a Udinese, pelo Calcio.

