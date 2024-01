Flamengo aposta nas categorias de base para repor saída de Santos

Santos perdeu espaço no Flamengo e deve acertar com o Fortaleza em breve - (crédito: - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo) Jogada10 Jogada10

Com a chegada de Rossi na última temporada, Santos perdeu espaço de vez no Flamengo e a tendência é que deixe o clube carioca neste ano. Assim, o arqueiro tem uma negociação encaminhada para reforçar o Fortaleza por três anos. Para repor a saída do jogador, o Rubro-Negro apostará nas joias da base, como aconteceu com Matheus Cunha, que foi titular da equipe durante a passagem de Jorge Sampaoli.

Dessa forma, o terceiro goleiro dos comandados de Tite nesta temporada será uma ‘prata da casa’. Na disputa, quem está à frente é Dyogo Alves, que chegou a ser relacionado em alguns jogos da Copa Libertadores de 2023. Com isso, ele será o primeiro jogador da geração dos “Garotos do Ninho” a integrar o elenco principal. Grupo de jogadores que ficou marcado pela tragédia do Ninho do Urubu em 2019 e matou 10 jovens do elenco.

No ano passado, Dyogo conquistou a titularidade do sub-20 com a venda de Kauã Santos ao Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Além disso, foi o herói da conquista do Brasileirão da categoria diante do Palmeiras, nos pênaltis. No momento decisivo, o jovem pegou a cobrança do meia Allan e foi essencial para confirmar o título rubro-negro.

Além de Dyogo, outros dois jogadores sobreviveram ao incêndio de grandes proporções, que atingiu o Ninho do Urubu e deixou dez jovens mortos. Tratam-se de Jhonata Ventura e Cauan Emanuel. O primeiro teve 30% do corpo queimado e se tornou, em 2023, funcionário do clube carioca. O segundo, por sua vez, assinou com o Fortaleza.

Sem espaço na última temporada

Depois de se destacar pelo Athletico-PR, Santos assinou com o Flamengo em 2022 por cerca de 3 milhões de euros, ou seja, aproximadamente R$ 15,5 milhões, na cotação da época. Com a camisa rubro-negra, foi titular absoluto das conquistas da Copa do Brasil e Libertadores, sob o comando de Dorival Júnior.

No entanto, no ano seguinte, perdeu espaço, sobretudo com Jorge Sampaoli. O argentino, na época, preferiu promover a entrada de Matheus Cunha. Além disso, o argentino Rossi chegou no meio do ano e encurtou ainda mais as chances para que Santos pudesse disputar uma vaga entre os titulares.

