Joia do São Paulo destaca que Lucas Moura é sua referência: ‘Inspiração’

O São Paulo estreou na Copinha com o pé direito, já que aplicou uma goleada por 5 a 1 sobre o Porto Vitória. Reconhecido por ter uma das melhores bases do país, o Tricolor Paulista conta com diversos jogadores promissores no elenco sub-20. Um deles é o atacante Luiz Henrique, que marcou o primeiro gol da vitória elástica.

O jogador, de 19 anos, que teve atuação de destaque no estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara, revelou que se espelha em um jogador do elenco principal. Trata-se de Lucas Moura, que também foi revelado pelas categorias de base do clube e é extremamente identificado. Afinal, participou das inéditas conquistas da Copa Sul-Americana, em 2012, e da Copa do Brasil, na última temporada.

“Tenho o Lucas como inspiração, até por ele ser do meu time, então eu tenho esse contato com ele. Sou muito tranquilo, para esta partida eu estava de boa, consegui passar essa minha confiança para os meus companheiros e apresentamos um bom futebol”, destacou o promissor atacante.

Companheiro de destaque no São Paulo

Luis Henrique poderia ter deixado a partida com dois gols. O segundo, aliás, seria um lindo lance ao encobrir o goleiro, mas a arbitragem anulou a jogada. Em seguida, o atleta comentou a respeito da potência ofensiva da equipe e citou outra promessa do São Paulo. Trata-se de Ryan Francisco, que conquistou seu espaço no sub-20 e foi o grande destaque da partida, com dois gols.

“A gente sabe da qualidade dos atacantes, principalmente do Ryan Francisco, que tem a característica de um nove goleador. Se cair a bola no pé dele, a gente sabe que vai guardar”, frisou o jogador.

O atacante recentemente ampliou seu vínculo com o Tricolor Paulista até 2025. A multa rescisória em seu contrato é impactante: 50 milhões de euros (quase R$ 280 milhões na cotação atual).

Graças à vitória, o São Paulo lidera o Grupo 7 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe tem os mesmos três pontos da Ferroviária, anfitriã na sede. Contudo, com a goleada, o Tricolor Paulista leva a melhor no saldo de gols. Seu próximo compromisso na competição será no próximo sábado (06), ao enfrentar o Carajás, às 19h30, novamente em Araraquara.

